В Челябинске трамваи встали после смерти пассажира

В Челябинске недалеко от остановки «Улица Красного Урала» в одном из трамваев сегодня умер пассажир. Движение транспорта было приостановлено в обе стороны.
Информацию об утреннем происшествии с пассажиром трамвая «URA.RU» подтвердил начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов. По предварительным данным, причиной смерти 64-летнего мужчины стал сердечный приступ. Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут, однако к приезду медиков он был уже мертв. На место также были вызваны полицейские и оперативно-следственная группа. Движение трамваев было временно остановлено.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, как в Челябинске загорелся трамвай с пассажирами. Несмотря на сильное задымление, челябинцы не спешили покидать салон.