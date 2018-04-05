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05 апреля 2018
15:13  05 апреля 2018 0

В России создают самоуправляемое судно для Арктики

В Росатоме работают над моделью безэкипажного суднаФото: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна для Арктики. Оно сможет повысить эффективность морских перевозок в этом регионе, сообщили на предприятии.

Безэкипажное судовождение в ядерном центре называют самым перспективным направлением для применения новейших технологий на морском и речном транспорте. «При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношение размеров судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа», — рассказали в «Росатоме».

Специалисты подсчитали, что значимая доля затрат в судовождении — это создание инфраструктуры для персонала корабля. К тому же 60-80% всех инцидентов происходит по вине экипажа, а ущерб от их ошибок оценивается в 1,5 млн долларов в день. «И это закладывается в стоимость судна. На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее. Это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона», — пояснил представитель ядерного центра.

Над проектом по созданию самоуправляемого судна вместе с госкорпорацией также работают Крыловский государственный научный центр и Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Это направление сейчас особенно актуально в связи с тем, что речные и морские перевозки увеличиваются, а число квалифицированного персонала, наоборот, снижается. Созданием безэкипажных судов занимаются и другие страны: Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Франция и Китай.

Дарья Корчак
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