Памела Андерсон призналась, что съемки в Playboy помогли ей забыть об изнасиловании

00:06 06 апреля 2018 0

Модель рассказала, что в детстве ее совратила сиделка ФОТО: Wikimedia Commons, Arnaud 25

Американская модель Памела Андерсон призналась, что в детстве ее совратила сиделка, а первая интимная связь с мужчиной произошла у актрисы без ее согласия. Лишь благодаря откровенным съемкам в Playboy она смогла избавиться от душевных травм.

Звезда рассказала, что из-за произошедшего в молодости была очень стеснительной, но съемки в мужском журнале Playboy помогли ей избавиться от этой проблемы. «Я чувствовала себя в западне, и мне нужно было как-то освободиться. И съемки стали для меня настоящим прорывом, я познакомилась с художниками, активистами и настоящими джентльменами. Это была веселая и сумасшедшая жизнь», — приводит слова 50-летней актрисы «Лента.ру».

Андерсон также отметила, что работа в Голливуде давалась ей весьма тяжело. «Это не самое любимое место для меня. Но это бизнес, и если ты хочешь такой жизни, то приходится играть в игру», — добавила модель.

Памела Андерсон известна широкой публике своими ролями в сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Стрипперелла», «Очень страшное кино 3», «Супергеройское кино», «Не называй меня малышкой» и другие. Помимо этого модель является рекордсменкой по количеству появлений на обложках американского журнала Playboy.