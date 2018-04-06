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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:00  06 апреля 2018 2

В Екатеринбург едет Путин. Посетит музей, проведет семинар и «разберет по понятиям» важнейшую тему

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» за несколько дней до официального открытия. Екатеринбург, здание, исторический парк, россия моя история
Роман Путин посетит достопримечательности столицы УралаФото: Александр Мамаев © URA.RU

На будущей неделе, которая начнется 9 апреля, Екатеринбург посетит неожиданный гость. Из собственных источников «URA.RU» удалось узнать о визите двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа. В уральскую столицу он прибудет 11 апреля в качестве главы попечительского совета «Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».

Центр пригласил столичного гостя на семинар, который пройдет в музейном центре «Россия — моя история» 12 апреля. Роман Путин откроет мероприятие приветственным словом участникам — руководителям военно-патриотических клубов Свердловской области. После семинара, уточняют организаторы, в планах Путина «посмотреть сам музей и другие городские достопримечательности».

«У нас пройдет двухчасовой семинар с руководителями молодежных организаций и кураторами патриотического воспитания. Эти люди работают с молодежью, и они должны понимать, что такое терроризм и что такое экстремизм, чтобы затем донести это знание до детей в простой форме. Разберем по понятиям, что терроризм — это идеология насилия», — рассказал один из устроителей мероприятия, руководитель уральского центра Сергей Павленко.

В 2014 году «Ведомости» упоминали Романа Путина как основателя компании Putin Consulting, миссию которой сам руководитель описывал как «обеспечение безопасности ведения бизнеса в российских реалиях» — структура даже открывала «горячую линию» по борьбе с коррупцией. Позже родственник главы государства перешел в совет директоров Объединенной микрофинансовой корпорации. Сейчас Роман Путин является председателем правления Русского академического фонда, который поддерживает российские и международные проекты в сфере образования и культуры.

Антон Ольшанников
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