Прикамье получит 34 млн рублей на фундаментальные научные исследования

Пермский край получит 34 миллиона рублей от «Российского фонда фундаментальных исследований» на научные проекты ученых Прикамья. Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель совета фонда, академик Владислав Панченко.
Договоренность рассчитана на пять лет и предусматривает поддержку фундаментальных исследований со стороны Фонда и Пермского края. Фонд будет оказывать помощь научным проектам в размере 34 млн рублей, отобранных по региональным конкурсам. Регион, со своей стороны, софинансирует проекты в том же объеме. Ежегодно свыше 100 научных проектов пермских ученых смогут получить грантовую поддержку в рамках подписанного соглашения.
Получателями грантов являются научные коллективы и отдельные ученые, в том числе молодые, которые проводят фундаментальные исследования на территории Пермского края в области технических, естественнонаучных, физико-математических, а также гуманитарных исследований.