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09 апреля 2018
11:56  12 апреля 2018 1

Прикамье получит 34 млн рублей на фундаментальные научные исследования

УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, тестирование, лаборатория, анализ, наука, проверка качества
Регион также вложится в финансирование фундаментальных научных исследованийФото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский край получит 34 миллиона рублей от «Российского фонда фундаментальных исследований» на научные проекты ученых Прикамья. Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель совета фонда, академик Владислав Панченко.

Договоренность рассчитана на пять лет и предусматривает поддержку фундаментальных исследований со стороны Фонда и Пермского края. Фонд будет оказывать помощь научным проектам в размере 34 млн рублей, отобранных по региональным конкурсам. Регион, со своей стороны, софинансирует проекты в том же объеме. Ежегодно свыше 100 научных проектов пермских ученых смогут получить грантовую поддержку в рамках подписанного соглашения.

Получателями грантов являются научные коллективы и отдельные ученые, в том числе молодые, которые проводят фундаментальные исследования на территории Пермского края в области технических, естественнонаучных, физико-математических, а также гуманитарных исследований.

Павел Маркуш
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