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12 апреля 2018
15:12  12 апреля 2018 0

«Росатом» и РАН объединятся, чтобы создать оборудование для изучения Луны

Луна. Клипарт, луна
Новейшее оборудование поможет изучить грунт на ЛунеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госкорпорация «Росатом» в сотрудничестве с Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) ведет разработку новейшего оборудования, которое будет использоваться для изучения грунта при посадочных миссиях на Марсе и Луне. При создании аппаратуры предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов.

Со стороны «Росатома» проектом занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова (ВНИИА, входит в состав Росатома — прим.ред.), которыми ранее был разработан импульсный нейтронный генератор ИНГ-10К. Этот прибор входит в состав аппаратуры, установленной на легендарном американском марсоходе Curiosity. Основной задачей генератора нейтронов является определение содержания водородосодержащих соединений (в том числе воды) в грунте Марса.

«Аппаратура продолжает работать и в настоящее время, спустя более пяти лет с момента посадки на поверхность Марса. Блок импульсного нейтронного генератора в несколько раз превысил свой изначально предсказанный временной ресурс — гарантийный срок работы на Марсе составлял один год. При этом за все время работы генератора не было зафиксировано ни одного критического отказа, влияющего на работоспособность самого генератора», — цитирует представителей ВНИИА РИА «Новости».

Ожидается, что в состав новой космической аппаратуры для изучения планетарных грунтов войдут не только нейтронные детекторы и импульсный нейтронный генератор, но и сцинтилляционный гамма-детектор на основе кристалла бромида лантана. В данный момент создаются квалификационные и летные образцы, которые планируется использовать для совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020» — эта миссия предполагает наличие тяжелой посадочной платформы и легкого марсохода.

Другим важным элементом в сотрудничестве ИКИ РАН и Росатома является создание научной аппаратуры АДРОН для будущих российских посадочных миссий «Луна-25» и «Луна-27». Эта аппаратура также состоит из блока нейтронных и гамма-детекторов и блока импульсного нейтронного генератора, а их разработка наследует опыт создания прибора ДАН.

Сергей Макеев
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