Минтранс принял решение о полетах самолетов США над Россией

07:02 18 апреля 2018 0

Российские власти продлили разрешение до 28 октября текущего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс продлил разрешение на пролеты американских самолетов над территорией России. Об этом заявили в госдепартаменте США.

«Министерство транспорта [России] проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролёт для авиакомпаний США по трём маршрутам до 28 октября 2018 года», — цитирует «Федеральное агентство новостей» представителя Госдепа. Ряд американских авиакомпаний уже подтвердили информацию о том, что получили разрешение на пролеты в российском воздушном пространстве.

Отмечается, что Минтранс также продлил разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля, пишет RT. «Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт рассказала, что срок действия соглашения закончился в среду, 18 апреля, однако Москва до последнего момента не объявила, будет ли продлевать действие договора. Из-за опасений запрета летать над РФ, американские авиакомпании уже начали менять маршруты.