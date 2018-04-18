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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:23  18 апреля 2018 2

Екатеринбургские депутаты единогласно решили вернуть выборы мэра. Им не помешал впервые за два года пришедший спецпредставитель губернатора

Заседание бюро
Выборы мэра отменят, чтобы их тут же вернутьФото: Владимир Андреев © URA.RU

18 апреля члены комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению единогласно поддержали предложение о внесении в обновленный Стратегический план развития муниципалитета поправки о возвращении всенародных выборов мэра.

Как сообщил «URA.RU» участник мероприятия, с соответствующей инициативой выступил депутат Константин Киселев. Его поддержал глава города Евгений Ройзман. В ходе голосования к ним присоединились думцы, которых традиционно причисляют к команде мэрии — Олег Кагилев, Ирина Овчинникова, Роман Шадрин и другие.

На их позицию не повлияло даже присутствие в зале специального представителя губернатора по работе с Екатеринбургской гордумой Вадима Дубичева. Он появился в муниципальном парламенте впервые за два года.

Данная поправка должна быть утверждена профильной комиссией гордумы по экономическому развитию и инвестициям. Если ее члены также поддержат предложение о возвращении прямых выборов, то проект данной поправки будет внесен в повестку дня майского заседания муниципального парламента.

Новая редакция Стратегического плана будет действовать до 2030 года.

Как ранее сообщало «URA.RU», закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга был принят 3 апреля Заксобранием области. Он вступил в силу 16 апреля. На майском заседании Екатеринбургской гордумы будет принято решение о проведении публичных слушаний о внесении соответствующих поправок в Устав области.

Константин Джултаев
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