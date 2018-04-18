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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:30  18 апреля 2018 1

Волочкову обвинили в развратном поведении 12-летней дочери. «От мамашки научилась». ФОТО

Во время снимка девушка приняла «откровенную и развратную» позуФото: инстаграм Анастасии Волочковой

Подписчики Instagram-аккаунта Анастасии Волочковой раскритиковали прославленную балерину за методы воспитания 12-летней дочки. Интернет-пользователи обвинили балерину в том, что она превращает своего ребенка в девушку легкого поведения.

Шквал негативных комментариев обрушился на фотографию, на которой сама Волочкова сидит на диване в гостиной в вечернем платье с букетом белых цветов. Рядом с ней на снимке сидит дочь Ариадна, которая, по мнению пользователей, приняла слишком «откровенную и развратную» позу. Девушка сидит к фотографу полубоком, при этом голые ноги «призывно» раздвинуты.

В комментариях к посту подписчики не пожалели ни Волочкову, ни ее дочь: «Настя, совсем сума сошла? Из дочери проститутку делаешь?», «Я бы своей не позволила в такой зазывной позе сидеть! Потаскунство!», «Аришу научите прилично сидеть, ужас, сколько людей смотрят», «Ариша как всегда без штанов?! Ну, а чему можно ещё от такой мамашки научиться?», «Это финиш. Меня бы мама за такую позу прибила бы», «Может быть маме стоит вести себя иначе?».

Один из пользователей даже предположил, что Волочкова специально фотографирует себя и дочь провокационно: «Ничего не понимаю: Настя хороша, что с Ариадной теперь случилось? Специально что ли это делают, чтобы народ реагировал?».

Павел Маркуш
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