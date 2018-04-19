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Главные новости Свердловской области
00:26  19 апреля 2018 0

В Екатеринбурге МЧС пришлось спасать задыхавшихся посетителей ТЦ «Мегаполис»

Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, грузовой лифт
В закрытом помещении также находились ребенок и беременная женщинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 13 человек застряли в душной кабине лифта торгово-развлекательного центра «Мегаполис». Двери оказались заперты, а кнопки вызовы диспетчера не работали. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказала жительница Екатеринбурга Татьяна К.

По ее словам, двери лифта зажало на 1 этаже торгового центра. В запертом помещении оказались 13 человек, в том числе — ребенок и беременная женщина. «Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать. Беременной женщине стало нехорошо», — написала Татьяна, отметив, что сотрудник ТЦ при этом «наорал» на пострадавших, вел себя «нагло и вызывающе».

На момент подготовки материала связаться с Татьяной, чтобы выяснить подробности произошедшего, не удалось.

Александр Черноскутов
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