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Главные новости Челябинской области
16:52  21 апреля 2018 0

Челябинская девочка станцевала на карнизе окна пятого этажа. ВИДЕО

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Каждый подобный случай вызывает бурю возмущения у горожанФото: depositphotos.com © URA.RU

Танец ребенка на карнизе окна пятого этажа «хрущевки» засняли на камеру очевидцы. Несколько раз девочка, пританцовывая, покидала комнату и возвращалась обратно.

Как пишет автор видео в паблике «Подслушано ЧМЗ (Official)», инцидент произошел в одном из домов на улице Трудовая в Металлургическом районе города. «Героиня» ролика, придерживаясь рукой за раму, несколько раз делает танцевальные «па» на карнизе за пределами окна. Ставшие очевидцами прохожие в итоге уговорили «акробатку» вернуться обратно.

Впрочем, пользователи не преминули раскритиковать как свидетелей, так и снимавшего. По мнению комменататоров, очевидцы должны были «вычислить» квартиру, в которой живет ребенок и сообщить о происходящем родителям. «Сезон маленьких летунов открывается. Печалька, что чужие примеры не учат, надо все на своих»; «Жители этого дома, сообщите родителям!»; «Снимали видимо ждали когда упадёт», — пишут челябинцы. Досталось от них и взрослым, которые не следят за ребенком.

Владимир Васин
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