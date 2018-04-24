В ОЗХО прокомментировали разговор с российскими пранкерами Вованом и Лексусом

18:56 24 апреля 2018 0

Телефонные шутники вновь оказались в эпицентре международного скандала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально признала, что ее глава Ахмет Узюмджю беседовал с российскими пранкерами, которые звонили ему от лица премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. ОЗХО распространила официальный комментарий по поводу телефонного розыгрыша руководителя организации.

«Конечно, жаль, что такое случается. Однако в данной ситуации генеральный директор отчетливо продемонстрировал, что он последователен и четок в общении, будь то с премьер-министрами или пранкерами», — цитирует ТАСС представителя Общества по запрещению химического оружия Дипти Чуби.

Ранее «URA.RU» сообщало, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю от лица польского премьера. Во время беседы глава международной организации признал, что яд «Новичок», которым отравили Скрипалей (отца и дочь) в британском Солсбери, мог быть сделан где угодно — в любой стране, но его изготовление было возможно только в условиях хорошей лаборатории высококлассными специалистами.

Также глава ОЗХО подтвердил, что Россия оказывает содействие этой организации в Сирии, чтобы ее эксперты смогли попасть на место предполагаемой химической атаки в Думе, чтобы взять пробы. Ахмет Узюмджю даже рассказал, что один из представителей российской военной полиции был ранен во время «разведки» (пробной заброски экспертов на место).