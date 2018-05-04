Брат известного оппозиционера из Екатеринбурга поборется за гордуму на стороне партии власти

Адвокат Алексей Вихарев, брат екатеринбургского депутата от ЛДПР Григория Вихарева, стал участником праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Он планирует заняться проблемами жителей микрорайона Эльмаш.
«Григорий самостоятельный политик. Что касается меня, то я сторонник президента Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и мне близка ориентированная на государство идеология „Единой России“. Я выбрал „Единую Россию“, потому что власть, прежде всего, это инструмент, с помощью которого можно менять жизнь людей к лучшему», — объяснил свой политический выбор «URA.RU» Алексей Вихарев.
По словам участника праймериз, он решил пойти в политику, чтобы решить актуальные проблемы жителей микрорайона Эльмаш в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. «Вопросов у жителей очень много. Есть проблемы с качеством дорог, уличным освещением, благоустройством дворов, вывозом мусора. Бюджет района на 2018 год составляет 391 миллион рублей в год, сумма солидная, хотелось бы разобраться, насколько эффективно эти деньги используются», — добавил Вихарев.
По информации исполкома «Единой России», Вихарев выдвинулся в Орджоникидзевском районе по избирательному округу № 15. По словам адвоката, проблем с выдвижением на предварительное голосование не возникло.