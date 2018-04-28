Песков рассказал правду о снижении активности СМИ до инаугурации

Журналисты обеспокоены снижением публичной активности российских федеральных и региональных чиновников. В медиатусовке распространяется слух, что из Кремля дана негласная команда не отвлекать внимание общественности перед инаугурацией Владимира Путина. По просьбе представителей СМИ пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию, пояснив, что журналисты все не так поняли.
«Это не так. Президент является сторонником сосредоточенной работы, несмотря на электоральные циклы. Чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Дмитрия Пескова.
Официальный представитель Кремля категорично опроверг слухи о каких-либо установках на снижение медийной активности чиновников. По его словам, весь аппарат власти настроен на активную работу без оглядки на какие-либо процессы, связанные с политикой, уточняет агентство Nation News.