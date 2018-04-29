10:57 29 апреля 2018 0

На фото дом до пожара Фото: Александр Минтий, «ВКонтакте»

В Екатеринбурге горит заброшенный шестиэтажный дом на улице Чапаева, 14/4. Горожане жалуются, что дым уже дошел до улицы Куйбышева.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что сейчас спасатели ликвидируют открытое горение кровли на площади в 600 кв. м. «Сообщение о пожаре поступило сегодня в 09:37», — пояснили в ведомстве. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействованы 8 единиц техники и 35 человек личного состава.

«Дымно очень, с Куйбышева в сторону Чапаева дышать нечем», — сообщила читательница «URA.RU». «Это общаги горят, или нет?» — пишут в соцсети. «Зачистка територии!» — иронизирует пользователь «ВКонтакте».

Дом располагается во дворе между улицами Большакова, Степана Разина и Чапаева. Через дорогу от него находится комплекс общежитий УрФУ им. Б. Н. Ельцина.

Фото: Рамиль Рамзанов