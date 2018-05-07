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Главные новости Свердловской области
14:33  07 мая 2018 0

Уральские трубники потратят на охрану природы миллионы рублей

Клипарт, всего понемногу, первоуральск, пнтз, новотрубный завод
ПНТЗ выделил 80 миллионов рублей на охрану природыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) в текущем году потратит на природоохранные мероприятия несколько десятков миллионов рублей. В частности, планируется полностью заменить совтолосодержащее оборудование.

Речь идет о сумме свыше 80 миллионов рублей. На эти средства установят автоматическую систему мониторинга загрязняющих веществ, исключающую ручные замеры. Кроме того, обновят технику экологической лаборатории, контролирующей состояние воды и воздуха на предприятии и около него.

«В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за 1960—1980 годы», — отметил управляющий директор завода Алексей Дронов.

Напомним, в прошлом году ПНТЗ получил более десяти экологических наград. В частности, «Золотую ветвь планеты» от «Глобе-Интернешнл Россия».

Виктор Жуков
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