Уральские трубники потратят на охрану природы миллионы рублей

14:33 07 мая 2018 0

ПНТЗ выделил 80 миллионов рублей на охрану природы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) в текущем году потратит на природоохранные мероприятия несколько десятков миллионов рублей. В частности, планируется полностью заменить совтолосодержащее оборудование.

Речь идет о сумме свыше 80 миллионов рублей. На эти средства установят автоматическую систему мониторинга загрязняющих веществ, исключающую ручные замеры. Кроме того, обновят технику экологической лаборатории, контролирующей состояние воды и воздуха на предприятии и около него.

«В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за 1960—1980 годы», — отметил управляющий директор завода Алексей Дронов.

Напомним, в прошлом году ПНТЗ получил более десяти экологических наград. В частности, «Золотую ветвь планеты» от «Глобе-Интернешнл Россия».