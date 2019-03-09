В Екатеринбурге маму с коляской сбили за отказ убрать за собакой

Женщина отказалась выполнить претензии соседки и оказалась под колесами авто Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Автолюбительница в Екатеринбурге сбила женщину с коляской за отказ убрать экскременты за собакой. Инцидент произошел 8 марта в коллективном саду на Чусовском тракте.

«Днем 8 марта в коллективном саду на Чусовском тракте женщина на Hyundai сбила маму с коляской. Причем, по словам пострадавшей, сделала она это сознательно», — передает портал «Е1.ru» со ссылкой на пострадавшую. Женщина сказала, что гуляла с мужем и годовалым ребенком, который спал в коляске, когда соседка попросила убрать за собакой. Семья отказалась, а автолюбительница села за руль и наехала на людей.

В результате женщина получила ушибы коленей и локтя. Ребенок не пострадал. В ГИБДД подтвердили, что наезд был умышленным и посоветовали обратиться в полицию. Заявление приняли в отделе №8. «URA.RU» пока не удалось взять комментарий в пресс-группе полиции Екатеринбурга.