Российский актер Леонид Ярмольник раскритиковал современный КВН. По мнению артиста, программа сильно сдала в последние несколько лет.
«КВН был острый, едкий, резкий. Последние несколько лет это смотреть нельзя. Если во всем КВН есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа. Двух-трех уже не бывает», — высказался в интервью телеканалу «Дождь» Ярмольник, который больше десяти лет был одним из членов жюри КВН.
Актер подчеркнул, что ранее КВН был «кузницей творческой молодежи», платформой, которая выпускала множество талантливых людей, на которой можно было получить реакцию большой аудитории. Что испортило игру, Ярмольник говорить не стал, но отметил, что точно не цензура, потому что «ее как таковой нет».
Ранее Ярмольник назвал российское телевидение «бесстыжим» и сказал, что это одна из причин, по которой он отказывается вести какие-либо программы на ТВ. Актер считает, что программы, в которых людей интересуют скандалы и «разводящиеся звезды», портят вкус зрителей.