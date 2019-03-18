Поклонская рассказала о своем отношении к мему «няш-мяш»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 11:48
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Поклонская работала прокурором Крыма с 2014 по 2016 годФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская призналась, что интернет-мем «няш-мяш» ее обидел. Не вовремя оказанное излишнее внимание прибавило политику волнения.

«Я переживала о «няш-мяш». Был сложный период, сложнейшие решения, которые я принимала, команда, которую надо защищать. Было немножко обидно: такая сложная служба и «няш-мяш», — приводит телеканал 360 Поклонской слова «Первому Севастопольскому». Позже депутат призналась, что перестала волноваться, поняв, что мем — искренний.

Поклонская сама однажды дала развитие интернет-мему, пошутив «Няш-мяш — Киев наш», напоминает агентство Nation News. Своим высказыванием Поклонская обозначила, что для нее россияне и украинцы — один неделимый народ.

Ранее Наталья Поклонская презентовала автобиографическую книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст». По словам депутата, в ней она рассказала, что имеет компромат на коллег по парламенту.

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