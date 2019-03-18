Поклонская рассказала о своем отношении к мему «няш-мяш»

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская призналась, что интернет-мем «няш-мяш» ее обидел. Не вовремя оказанное излишнее внимание прибавило политику волнения.
«Я переживала о «няш-мяш». Был сложный период, сложнейшие решения, которые я принимала, команда, которую надо защищать. Было немножко обидно: такая сложная служба и «няш-мяш», — приводит телеканал 360 Поклонской слова «Первому Севастопольскому». Позже депутат призналась, что перестала волноваться, поняв, что мем — искренний.
Поклонская сама однажды дала развитие интернет-мему, пошутив «Няш-мяш — Киев наш», напоминает агентство Nation News. Своим высказыванием Поклонская обозначила, что для нее россияне и украинцы — один неделимый народ.
Ранее Наталья Поклонская презентовала автобиографическую книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст». По словам депутата, в ней она рассказала, что имеет компромат на коллег по парламенту.