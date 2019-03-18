Депутаты Челябинска не хотят перекраивать город из-за письма Заксобрания

Депутаты городской думы Челябинска отложат вопрос о создании нового, восьмого, района в областном центре. Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии по местному самоуправлению думы, соответствующее письмо из Заксобрания региона будет комиссией рассмотрено, но процедуру, скорее всего, сочтут нецелесообразной. Вопрос, вероятно, даже не станут выносить на сессию.
«Надо понимать, что может дать жителям Челябинска восьмой район и во сколько это обойдется бюджету, — пояснил Бодров. — Новый район — это создание новой администрации, структурных подразделений федеральных органов, в том числе следственного управления и прокуратуры, пенсионного фонда. Все это потребует трат местного, областного и федерального бюджетов. Поэтому вопрос будет отложен решением комиссии».
Бодров также прокомментировал информацию о том, что запуск процедуры по созданию восьмого района мог бы отменить сентябрьские выборы в райсоветы. «До объявления выборов бы не успели, — сообщил Бодров. — Это очень длительная процедура, с решениями райсоветов, думы, изменениями уставов и тому подобное».
Инициатива о создании восьмого района Челябинска ранее прозвучала на отчете перед Заксобранием заместителя начальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского. В гордуму Челябинска поступило письмо за подписью вице-спикера ЗСО Анатолия Брагина.
В Челябинске семь районов, все они имеют статус внутригородских: Центральный, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический и Советский. Каждый из районов после реформы местного управления имеет не только собственные администрации, но также и советы депутатов и бюджеты.