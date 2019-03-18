На этой неделе в оргкомитет по подготовке праймериз на довыборах в Госдуму по Серовскому округу и в Заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу поступят первые заявления.
Как сообщил «URA.RU» уполномоченный от «Единой России» по организации выборов, депутат Госдумы Максим Иванов, с большой долей вероятности принесет пакет документов олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Спортсмен примет участие в праймериз в Серовском округе. «По его кандидатуре ведутся переговоры. Он — один из потенциальных кандидатов, который может быть поддержан областной властью», — пояснил Иванов.
Как ранее сообщало «URA.RU», 20 марта состоится оперативное совещание под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на котором будет обсуждаться вопрос о выдвижении Антона Шипулина для участия в предварительном голосовании.
Единороссы, в свою очередь, активизировали партийную работу в Серовском одномандатном округе. «Идут встречи с активом, с депутатами местных дум, с общественниками и населением. Мы выявляем все проблемы, которые требуют решения и реагирования», — говорит Максим Иванов.
В Орджоникидзевском округе до конца этой недели, вероятней всего, выдвинется фаворит праймериз на довыборах в Заксобрание — действующий депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов. Как ранее сообщало «URA.RU», его кандидатура стала компромиссной для всех действующих в Екатеринбурге политических групп.
Предварительное голосование «Единой России» назначено на 26 мая. По данным сайта «Единой России», в Свердловской области для участия в них пока не подано ни одного заявления.