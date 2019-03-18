Своим заявлением о Крыме НАТО поддержало Порошенко на предстоящих выборах

Призывом к России отдать Крым НАТО прямо поддержало основных кандидатов на предстоящих выборах в Украине. О том, что полуостров необходимо вернуть, ранее высказывались Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, отметил в беседе с «URA.RU» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«В НАТО решили таким образом поддержать дискурс украинских выборов по поводу возвращения Крыма. Это касается двух основных кандидатов: Порошенко и Тимошенко», — сказал он агентству. По мнению политолога, подобные заявления НАТО следует расценивать как продолжение провокационной политики в отношении России и разрушения отношений между нашей страной и альянсом. Однако для суверенитета России и безопасности граждан эти высказывания угрозы не несут. «Подобные заявления делают чиновники, а не военные», — подчеркнул политолог.
НАТО предложило России вернуть Крым Украине в заявлении, распространенном в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума на полуострове. В документе также говорится, что члены альянса осуждают строительство моста через Керченский пролив и обеспокоены планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе. Петр Порошенко ранее на своей страничке в Facebook пообещал сразу же после президентских выборов вернуть Крым Украине «без торгов и закулисных договоренностей».