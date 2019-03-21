Бывший член команды Тунгусова официально стал претендентом на место в Заксобрании

Смирнов стал депутатом гордумы Екатеринбурга осенью 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появился первый кандидат, который подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Законодательное Собрание Свердловской области. Им стал единоросс, депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Законодательное Собрание — это более высокий уровень власти, но я туда иду, чтобы эффективнее решать те проблемы, которые изучил, будучи муниципальным депутатом», — пояснил Смирнов. На сентябрьских выборах 2018 года депутат прошел в гордуму по партийному списку в Орджоникидзевском округе № 14.

Место в областном Законодательном Собрании освободилось после того, как Игорь Володин перешел в городскую думу Екатеринбурга на пост спикера. Предварительное голосование «Единой России» назначено на 26 мая.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Смирнов станет фаворитом на довыборах депутата заксобрания по Орджоникидзевскому округу. Его кандидатура согласована с руководителями Свердловской области, администрации Екатеринбурга и регионального отделения партии.

Смирнов до осени прошлого года входил в команду бывшего первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который конфликтовал с окружением главы региона и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Однако, по данным источника в мэрии, в начале 2019 года депутат договорился о работе с губернаторской командой и в ходе кампании он получит поддержку.