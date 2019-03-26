В «Единой России» посчитали себя партией лучших людей России

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 14:35
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Франц Клинцевич у мемориала
Клинцевич уверенным заявлением обрек себя на шквал критикиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сенатор РФ Франц Клинцевич заявил, что «лучшие люди страны» состоят в партии «Единая Россия».

«В „Единой России“ есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России», — цитирует политика ИА «Новости федерации». Клинцевич отмечает, что сказанное им — факт, вне зависимости от того, нравится кому-то это или нет.

Такое заявление Клинцевич сделал, рассуждая о многопартийности в России. По мнению сенатора, основных пяти партий, которые на сегодня представлены в Госдуме, достаточно, чтобы «отразить спектр взглядов в обществе» и дать возможность россиянам политически самоопределяться. Сам Клинцевич входит в Высший совет «Единой России».

На слова Клинцевича сразу посыпался шквал критики и комментариев в соцсетях. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — написал в Twitter пользователь Vasja. Многие пользователи оказались солидарны с таким мнением.

Ранее Франц Клинцевич возмутился позицией музыканта Андрея Макаревича по отношению к Крыму. Макаревич жестко раскритиковал россиян, которые позитивно относятся к возвращению полуострова в состав России. Позже музыкант пояснил, что спокойно относится к расхождению взглядов, и попросил не искать оскорбления там, где их нет.

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