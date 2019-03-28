Башкирские врачи, которые посмеялись над своими зарплатами, назвали размер выплат

Врач в роддоме за ставку получает около 20 тысяч рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Башкирские врачи частного роддома в городе Салавате в Башкирии, которые высмеяли свои зарплаты, назвали реальную сумму выплат. Средняя зарплата врача составляет около 20 тысяч рублей.

Акушер-гинеколог частного роддома рассказала, что последний раз получила 61 тысячу рублей. Однако она отметила, что работала на две ставки и взяла восемь ночных дежурств. «У тех, кто работает на (одну — RT) ставку, такой зарплаты и близко нет», — приводит слова женщины RT. По ее словам, врач в роддоме за одну ставку получает около 20 тысяч рублей. Откуда руководство клиники взяло озвученные ранее цифры, гинеколог не понимает.

По словам одной из санитарок, после вычета налогов ее зарплата составляет менее 12 тысяч рублей. При этом минимальный прожиточный минимум в Башкирии равен 11,28 тысячи рублей с учетом уральского коэффициента, передает телеканал 360. Также сотрудница пожаловалась, что отпуск сократили с 42 дней до 28.

Напомним, что во время визита в роддом Салавата член совета по правам человека при президенте России спросила, какие зарплаты получает персонал. Директор больницы Альбина Фатыхова зачитала средние по больнице цифры. Работники роддома встретили ее слова о зарплатах овациями и смехом. Оказалось, что озвученные цифры были завышены. Директор заявила, что врач в учреждении в среднем получает 61,2 тысячи рублей, неонатолог — 66,5 тысячи рублей, а акушерка — 35,4 тысячи рублей.

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что директор называла суммы с учетом дополнительных выплат и премий. По его мнению, если сложить все выплаты за год и разделить на 12 месяцев, то можно получить цифру, которую назвала глава роддома.