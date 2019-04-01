«Росгеологии» после секс-скандала нашли нового главу

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 17:46
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2017.04.20. Красноярский экономический форум 2017. Третий день. Красноярск, горьков сергей
Сергея Горькова уже представили подчиненнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

После секс-скандала с бывшим заместителем главы «Росгеологии» Русланом Горрингом и увольнением главы корпорации Романа Панова, компании нашли нового начальника. С 1 апреля структурой будет руководить экс-глава «Внешэкономбанка» и действующий замминистра экономического развития Сергей Горьков.

«Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании „Росгеология“ нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится на официальном сайте корпорации. «Горьков человек авторитетный, профессиональный, опытный российский управленец», — подчеркивается в сообщении компании.

Отмечается, что Кобылкин уже обозначил цели, которые стоят перед Горьковым. «Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке», — отметил Кобылкин. Министр добавил, что сейчас всему коллективу «Росгеологии» нужно срочно «решить проблемы с неисполнением ранее взятых обязательств по важным государственным заданиям».

Скандал с экс-заместителем главы «Росгеологии» Горрингом, напомним, разгорелся из-за видео, опубликованного в соцсетях. В ролике топ-менеджер нецензурно высказывается в адрес соперников в онлайн-игре. Также Горринг во время трансляции проговорился о своих сексуальных отношениях с подчиненными.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после скандала в «Росгеологии» руководство корпорации будет уволено. Агентство также называло Горькова будущим главой компании.

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