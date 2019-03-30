После секс-скандала Росгеологию возглавит зам Орешкина

После скандала с заместителем главы Росгеологии Русланом Горрингом и увольнением главы корпорации Романа Панова, холдинг возглавит бывший глава ВЭБа и действующий заместитель министра экономического развития Сергей Горьков. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
В должности заместителя Максима Орешкина Горьков работает с июля 2018 года. О его назначении главой Росгеологии, как пишет РБК, официально объявят 1 или 2 апреля. В холдинге и Министерстве природы отказались комментировать ситуацию. Представитель Минэкономразвития не ответил за запрос журналистов.
Горьков — выпускник академии ФСБ. С 1997 года работал в нефтяной компании ЮКОС. В 2008 году стал директором департамента кадровой политики «Сбербанка». В 2016-м — возглавил ВЭБ. С июля 2018-го — курировал блок внешнеэкономических вопросов, будучи заместителем министра экономического развития.
Бывший гендиректор Росгеологии Роман Панов освобожден от должности 21 марта. Сенатор Алексей Пушков связал отставку с секс-скандалом вокруг первого заместителя Руслана Горринга. 22 марта врио главы Росгеологии был назначен Сергей Сучков.