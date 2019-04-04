Анасасия Волочкова не была готова к тому, что ее дом будут осматривать Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова похоже пожалела, что позвала в гости светскую львицу, телеведущую Ксению Собчак, которая залезла во все уголки ее дома и даже пошарилась в тумбочках. Однако при этом балерина на своей странице в Instagram отметила, что прятать ей нечего.

«Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом- это на совести гостя. Но как здорово, когда мне нечего прятать ни в теле, ни в душе… ни в собственном доме… А кому-то есть…», — написала Анастасия Волочкова в соцсети. Балерина добавила, что многие не могут простить ей «счастья и достатка в доме», а также «внимания мужчин и сексуальности — это тоже их удел».

Ранее Собчак на своем YouTube-канале выложила интервью с бывшей примой Большого театра. В спальне танцовщицы Собчак втайне искала следы присутствия мужчины, однако наткнулась в ящике одной из тумбочек на нечто шокирующее и запретное. «Фу. Я хочу помыть руки!» — заявила Собчак после находки, ее слова приводит портал «Дни.ру». Что это был за предмет, Собчак так и не сообщила. Как ранее писало «URA.RU», Собчак помирилась с Анастасией Волочковой. Она опубликовала видео, на котором запечатлен совместный поход теледив в баню.