Опубликованы кадры аварии в Подмосковье, в которой погибли шесть человек. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 11:36
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Авария произошла 4 апреля в 05:15 по московскому времениФото: Александр Мамаев © URA.RU

СМИ опубликовали кадры с места ДТП в Подмосковье на трассе М-4 «Дон». На них видно, что фура и разбитый микроавтобус заблокировали полосы движения. Другим машинам приходится объезжать участок происшествия по обочине.

На фотографиях видно, что микроавтобус получил значительные повреждения, в то же время грузовик почти не пострадал, передает телеканал 360. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

По предварительным данным, микроавтобус следовал из Тулы в Москву. На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших. Пострадавшие, среди которых ребенок 8 лет и мужчина 49 лет, с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в больницу, сообщает РЕН ТВ. Сотрудники МВД по Московской области выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Подмосковье на 65-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Вельяминово микроавтобус врезался в фуру, которая стояла на обочине. ДТП произошло 4 апреля в 05:15 по московскому времени.

телеканал 360
телеканал 360

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