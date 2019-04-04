СМИ опубликовали кадры с места ДТП в Подмосковье на трассе М-4 «Дон». На них видно, что фура и разбитый микроавтобус заблокировали полосы движения. Другим машинам приходится объезжать участок происшествия по обочине.
На фотографиях видно, что микроавтобус получил значительные повреждения, в то же время грузовик почти не пострадал, передает телеканал 360. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
По предварительным данным, микроавтобус следовал из Тулы в Москву. На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших. Пострадавшие, среди которых ребенок 8 лет и мужчина 49 лет, с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в больницу, сообщает РЕН ТВ. Сотрудники МВД по Московской области выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Подмосковье на 65-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Вельяминово микроавтобус врезался в фуру, которая стояла на обочине. ДТП произошло 4 апреля в 05:15 по московскому времени.