03 апреля 2019

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 09:49
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На место ДТП отправили 12 человек и три единицы техники (фото из архива)Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Вельяминово микроавтобус врезался в грузовик, который стоял на обочине. В результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали, сообщает Главное управление МВД по Московской области.

«На 65-м км трассы М-4 „Дон“ пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине», — приводит слова ведомства ТАСС. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла 4 апреля в 05:15 по московскому времени. На место столкновения микроавтобуса и грузовика выезжали 12 спасателей и три единицы спецтехники.

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