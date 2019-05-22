Управляющий свердловским заксобранием раскрыл доходы и оказался беднее своего подчиненного

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 16:59
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Виды Екатеринбурга, герб свердловской области, заксобрание свердловской области
В скором времени отчеты о своих доходах должны опубликовать и депутатыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Декларационная кампания

Сотрудники аппарата законодательного собрания Свердловской области отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно опубликованному документу, руководитель аппарата Сергей Демаков за прошедшие 12 месяцев заработал 3,09 млн рублей. Это почти на 130 тысяч рублей меньше, чем в 2017-м.

Интересно, что в аппарате есть подчиненный Демакова, который оказался богаче своего руководителя. Начальник государственно-правового управления Валерий Лысаков задекларировал годовой доход в 3,57 млн рублей.

Самая богатая супруга — у заведующего сектором госзакупок Ильи Фалалаеева. Его жена за год заработала 9,7 млн рублей, а сам чиновник — только 1,48 млн рублей.

Информация о заработках свердловских депутатов еще не опубликована.

В апреле декларацию о своих доходах опубликовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. За 2018-й он заработал 5,9 млн рублей — на 500 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

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