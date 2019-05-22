Управляющий свердловским заксобранием раскрыл доходы и оказался беднее своего подчиненного

Сотрудники аппарата законодательного собрания Свердловской области отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно опубликованному документу, руководитель аппарата Сергей Демаков за прошедшие 12 месяцев заработал 3,09 млн рублей. Это почти на 130 тысяч рублей меньше, чем в 2017-м.
Интересно, что в аппарате есть подчиненный Демакова, который оказался богаче своего руководителя. Начальник государственно-правового управления Валерий Лысаков задекларировал годовой доход в 3,57 млн рублей.
Самая богатая супруга — у заведующего сектором госзакупок Ильи Фалалаеева. Его жена за год заработала 9,7 млн рублей, а сам чиновник — только 1,48 млн рублей.
Информация о заработках свердловских депутатов еще не опубликована.
В апреле декларацию о своих доходах опубликовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. За 2018-й он заработал 5,9 млн рублей — на 500 тысяч рублей больше, чем годом ранее.