Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 20:59
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K20 Pro превосходит конкурентов из-за технических характеристик и низкой ценыФото: пресс-служба Xiaomi

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новое устройство K20 Pro, которое из-за технических характеристик и низкой цены называют «убийцей флагманов». Информация о гаджете опубликована в официальном блоге компании.

«Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной задней камерой», — говорится в сообщении Xiaomi. Также новый телефон получит OLED-дисплей и сканер отпечатка пальцев, уточняет RNS.

В Китае K20 Pro в переводе на российскую валюту будет стоить от 19,6 до 28 тысяч рублей. О запуске смартфона в России и цене для российских потребителей Xiaomi пока что не сообщает.

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