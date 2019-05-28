Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новое устройство K20 Pro, которое из-за технических характеристик и низкой цены называют «убийцей флагманов». Информация о гаджете опубликована в официальном блоге компании.
«Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной задней камерой», — говорится в сообщении Xiaomi. Также новый телефон получит OLED-дисплей и сканер отпечатка пальцев, уточняет
В Китае K20 Pro в переводе на российскую валюту будет стоить от 19,6 до 28 тысяч рублей. О запуске смартфона в России и цене для российских потребителей Xiaomi пока что не сообщает.