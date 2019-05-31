Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге теперь носит имя золотопромышленника Акинфия Демидова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

1 июня россиян ждет сразу несколько изменений. В первую очередь нововведения почувствуют на себе автомобилисты, операторы сотовой связи, владельцы старых телевизоров и молодые родители.

Более 40 российских аэропортов получили новые имена. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В списке обновленных аэропортов есть шесть уральских.

В Екатеринбурге определили пять основных площадок, на которых можно построить собор Святой Екатерины. Сквера за театром драмы, который защищали горожане, в списке не оказалось. А главные спонсоры проекта УГМК и РМК могут вовсе прекратить его финансирование, если Екатеринбургская епархия продолжит настаивать на строительстве в сквере.

В Росреестре рассказали, за что этим летом будут штрафовать дачников. Чтобы не потерять деньги, придется присмотреться к расположению туалета и жарить шашлыки по правилам.

На Урале падает рождаемость и растет смертность. Та же ситуация наблюдалась в 90-х годах прошлого века. Рассказываем, почему в России стали реже рожать и чаще умирать.

Мальчик из ямальского города Ноябрьск стал интернет-мемом после того, как решил покататься на качели возле горящего дома. Ребенка даже показали в «Вечернем Урганте», только заменили фон на полыхающий Нотр-Дам.