30 мая 2019

В «Вечернем Урганте» придумали новый мем с уральским мальчиком, качающимся на качелях на фоне пожара. ФОТО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 09:57
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Мальчика поместили на снимок горящего Нотр-ДамаФото: «Вечерний Ургант», Instagram

С мальчиком из ямальского города Ноябрьск, который качался на качелях во время пожара, придумали новый мем в программе «Вечерний Ургант». Снимок ребенка поместили на фоне горящего Собора Парижской Богоматери.

Фото выложили на странице «Вечерний Ургант» в Instagram. «Вероятно, он слишком долго стоял в очереди к игровой площадке и, наконец, достиг своей цели!», — подписали пост авторы. «Кстати, совсем недавно этого мальчика видели в Париже», — добавили они.

Ранее в соцсетях появилось видео из Ноябрьска. На кадрах мальчик спокойно раскачивался на качелях, пока за его спиной полыхал дом. Невозмутимый ямалец стал героем не только соцсетей, но и иностранных порталов. Родственник мальчика пояснил «URA.RU», что ребенок «просто захотел покачаться».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля: сгорела крыша Нотр-Дама, рухнул шпиль собора. В целости остались алтарь, часть витражей и одна из главных христианских святынь — терновый венец Иисуса Христа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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