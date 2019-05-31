Архитекторы назвали топ-5 площадок для строительства храма Святой Екатерины

Эксперты также выработали критерии для строительства будущего храма, чтобы избежать общественных волнений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Представители Союза архитекторов назвали пять площадок в Екатеринбурге, которые с учетом мнения специалистов и предложений от горожан в наибольшей степени подходят для строительства храма Святой Екатерины. Список был озвучен во время заседания экспертного совета в администрации города.

Первой из оптимальных для дальнейшего рассмотрения была названа территория за Макаровским мостом, где еще нет благоустроенной набережной. Участники заседания отметили, что «там есть отмель, которая может служить основой для строительства храма». На этой площадке храм стал бы завершением улицы Ельцина и его было бы видно со многих территорий.

Еще один вариант — в пределах Октябрьской площади, со смещением к южной границе, то есть к набережной Рабочей молодежи, и с изменением масштаба самого храма. Третья площадка — по улице Татищева, напротив стадиона «Екатеринбург Арена». Этот участок находится в аренде, так как на нем планировалось возвести административно-офисный комплекс. Эксперты отметили, что эта площадка позволила бы разместить не только храм, но и все вспомогательные помещения собора.

Представители Союза архитекторов озвучили и свое собственное предложение, которое не вошло в список от горожан — на территории Новотихвинского монастыря, где можно было бы таким образом «создать уже законченный комплекс», но это также потребовало бы пересмотра проекта благоустройства Зеленой рощи.

В качестве пятого варианта была названа площадка на пересечении улиц Белинского и Фурманова.

Участники заседания добавили, что при выборе площадки также нужно будет обращать внимание на форму собственности земли и договариваться с ее владельцем. Изъятие же земельных участков не предусмотрено, а возмещать затраты на приобретение земли должен будет либо муниципалитет, либо инвестор. Эксперты назвали и основные критерии, которые нужно учитывать при строительстве храма Святой Екатерины: рассмотрение именно центральной части города в качестве места для собора, видимость площадки, достаточный размер территории, транспортная и инженерная ситуации (отсутствие сетей, которые нужно переносить), а также отсутствие «спора» между собором и окружающей застройкой. Также площадка не должна вызывать протестов.