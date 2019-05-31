По мнению ученых, в плохой демографии виноват экономический кризис Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Свердловской области стали реже рожать и чаще умирать — об этом свидетельствуют статистика, опубликованная на сайте регионального Управления записи актов гражданского состояния. Согласно данным, рождаемость в первые месяцы 2019 года по сравнению с предыдущим годом упала в январе на 10,13%, феврале — на 4,6%, в марте — на 12,21%, апреле — на 3,28%.

Смертность, наоборот, выросла: за первые четыре месяца 2019 умерло на 220 человек больше, чем за этот же период 2018 года. таким образом, данный показатель вырос на 1,06%. Впрочем, такие же тенденции были характерны и для прошлого года: в 2018 по сравнению с 2017 рождаемость упала в среднем на 5,51%, а смертность выросла на 2,17 процента.

Уральский профессор Гарольд Зборовский — один из ведущих в стране социологов Фото: со страницы Гарольда Зборовского в Facebook

Социологи считают рождаемость и смертность важнейшими индикаторами благополучия общества. Сегодня у них такая же негативная динамика, какую можно наблюдать в 90-е годы прошлого века. «Это не только на Урале — ситуация характера для всей страны: мы скатываемся вниз», — говорит первый вице-президент российского общества социологов, профессор УрФУ, доктор философии, заслуженный деятель науки РФ Гарольд Зборовский.

Падение рождаемости и рост смертности он объясняет экономическим кризисом. «Сказывается кризис еще 2008 года, который ударил по нам после благополучных 2000-х годов, — говорит Зборовский. — Рождаемость — та вещь, которая проявляется не сразу же, не в один день: люди принимают решение [о рождении ребенка] взвешенно и обдуманно. А когда происходит стагнация и кризис, в обществе постепенно накапливается энергия внутреннего протеста. Она не направлена против кого-то, но влияет на принимаемые решения».

По словам социолога, серьезное влияние оказывают и проблемы, навалившиеся на страну после введения санкций. «Последствия мы будет пожинать еще долго: экономическая и социальная ситуация в нашей стране становится все хуже, кризис усиливается, противоречия обостряются — все это влияет на принятие родительских решений, — объясняет профессор. —

В условиях экономической и социальной неопределенности заводить детей — большая проблема. Несмотря на продление материнского капитала, люди не хотят рожать».

Рост смертности социолог тоже объясняет экономической ситуацией, а также ухудшением ситуации в здравоохранении. «Когда сокращаются и закрываются больницы, когда расходы государства на здравоохранение становятся все меньше, это не может не сказываться на продолжительности жизни, — говорит Зборовский. — Мой прогноз: в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться. И мы должны воспринимать ее как нормальную: это не аномалия, сегодня это норма для нашего общества, это закономерные последствия».

Цифры пугают Таблица: Андрей Гусельников, URA.RU

Статистика регионального управления ЗАГС за 2019 год Скриншот: с сайта zags.midural.ru

Статистика регионального управления ЗАГС за 2018 год Скриншот: с сайта zags.midural.ru