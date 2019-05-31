Позиции уральских медников и епархии по храму Святой Екатерины разошлись

Епархия готова ждать итогов голосования по храму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

УГМК и РМК не будут финансировать строительство собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы, если Екатеринбургская епархия продолжит настаивать именно на этом месте, сообщил телеграм-канал «Пяр во время чумы» со ссылкой на источники. При этом промышленный бизнес может проинвестировать возведение храма в другом месте.

«Источники в окружении губернатора [Евгения] Куйвашева говорят, что сейчас лишь Екатеринбургская епархия РПЦ рассматривает сквер как место строительства храма, несмотря на исход опроса ВЦИОМ. Епархия при этом ссылается на позицию патриарха, но от самого патриарха Кирилла подтверждения этой позиции нет», — пишет «Пяр во время чумы».

Екатеринбургская епархия ранее настойчиво указывала, что храм надо возвести именно в сквере. Несанкционированные митинги против стройки здесь называли «екатеринбургским майданом» и сравнивали с убийством семьи последнего императора России Николая II. Интересно, что сегодня риторика церкви стала мягче. «Епархия готова ждать предложенных площадок и окончательного итога голосования», — сказали «URA.RU» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Политолог Александр Пирогов считает, что уральские промышленники уже высказали свою окончательную позицию по конфликту в совместном заявлении, сделанном 27 мая

«Они согласны подождать, пока люди определятся с местом и включатся в процесс, когда будет найден компромиссный вариант. Олигархи прямо сказали: „Наше дело маленькое — вы находите место, а мы даем деньги“. В этом плане инвесторы все сделали очень грамотно и не испытывают никаких угроз», — сказал Пирогов.