В Москве не поняли решение зауральских властей ликвидировать комиссию по правам человека

Михаил Федотов готов обратиться к Вадиму Шумкову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение руководства Курганской области ликвидировать комиссию по правам человека при главе региона вызвало недоумение в Москве. Информация об этом опубликована на официальном сайте совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил недоумение по поводу решения курганских властей о ликвидации комиссии по правам человека», — говорится в сообщении. Федотов заявил о намерении обратиться к врио губернатора Вадиму Шумкову с предложением обсудить судьбу региональной комиссии. Одним из вариантов он видит ее преобразование в региональный совет по правам человека при условии обновления состава и расширения функционала.

В пресс-службе совета по правам человека при президенте сообщили «URA.RU», что Федотов еще не обращался к властям Зауралья, но планирует это сделать. При этом в СПЧ заявили, что правительство Курганской области не должно согласовывать с ними вопрос о ликвидации региональной комиссии по правам человека. В пресс-службе зауральского губернатора пообещали прокомментировать заявление Федотова позже.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шумков подписал постановление, ликвидирующее в регионе комиссию по правам человека. Зауральские власти пояснили, что она фактически перестала работать: заседания не проводились с 2016 года, а количество обращений зауральцев сократилось в четыре раза. 9 июля уполномоченным по правам человека в Курганской области назначили Бориса Шалютина. Комиссию ликвидировали, чтобы избежать дублирования функций.