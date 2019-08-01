В больницу на Урале, куда дети-инвалиды попадают через окно, придут силовики

Прокурор Челябинской области приказал проверить ситуацию с реабилитационным центром в Миассе, попадать в который детям-инвалидам приходится через окно. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону.
«Организована проверка информации о нарушении прав детей-инвалидов в Миассе на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Будет дана оценка соблюдению должностными лицами муниципалитета и общественной организации законодательства о соцзащите инвалидов. В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
Скандал с реабилитационным центром, работающим во временно предоставленном местными властями помещении в жилом доме, вспыхнул в середине недели. Чтобы попасть на прием, родителям с детьми, страдающими ДЦП, нужно преодолеть оживленную дорогу либо проникать в центр через окно.
Как пояснил «URA.RU» глава Миасса Григорий Тонких, создавшие центр общественники за два года не смогли предоставить властям проект отдельного входа. Договориться с жильцами дома о другом варианте, благодаря которому можно было попасть в помещение не столь экстремальным способом, у создателей центра тоже не получается. Происходящим заинтересовался уже лично глава СКР Александр Бастрыкин.