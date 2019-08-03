В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции США

Министр финансов заявил, что Россия справится с новыми санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Экономические ограничения США в отношении России негативно повлияют на дипломатию, а российская экономика с санкциями справится. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов, комментируя новый пакет санкций против РФ.

«Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего», — заявил Силуанов. При этом министр подчеркнул, что Россия уже привыкла к внешним ограничениям и преодолеет трудности, связанные с санкциями, благодаря особой системе макроэкономики. А с госдолгом помогут справиться заемные ресурсы, передает RNS .

2 августа американский президент Дональд Трамп ввел против России новые санкции. Причиной стал инцидент 2018 года, когда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери. Белый дом посчитал выводы следствия, согласно которым покушение на Скрипалей подготовили российские спецслужбы, убедительными.

В связи с новым пакетом санкций с 19 августа как минимум на год в отношении России будут действовать ограничения на нерублевое долговое финансирование Москвы американскими банками. Также будет ограничен доступ к продуктам, которые используются для создания химического оружия.