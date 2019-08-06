В ближайшее время России грозит финансовый кризис Фото: depositphotos.com

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Главные темы вторника, 6 августа:

Масштабный финансовый кризис в России может наступить уже в ближайшее время. Более того, российская экономика готовится к сильному удару уже на этой неделе. Усугубляют ситуацию сами россияне, которые спешно берут кредиты, утверждают экономисты. По схожему сценарию произошла финансовая катастрофа в США в 2008 году. Выясняем, почему россиян нужно ограничить в праве получать кредиты.

Единый день голосования 8 сентября может стать поворотной точкой в российской политике. Уже сейчас появилась «страшилка» об угрозе вторых туров на губернаторских выборах, как было осенью 2018 года. Разбираемся, что это: провал выборной стратегии или повышение прозрачности выборов, к которой давно стремится Кремль.

500 самых богатых человек на Земле потеряли 117 млрд долларов за один день. Убытки бизнесменов связаны с экономической политикой США.

В России ужесточили наказание для водителей, не пропустивших машину скорой помощи. Автолюбителей ждут жесткие санкции вплоть до лишения свободы.

Чиновникам попросили увеличить командировочные расходы, чтобы «не снижать уровня их жизни». Выделенных денег им не хватает — приходится тратить собственные. Нынешние выплаты назвали «издевательством над здравым смыслом» и предлагают повысить их в 7-10 раз. Между тем, выяснилось, что министры своими командировочными вообще не пользуются.

На Урале 83-летняя пенсионерка спасла соседа, умирающего от СПИДа. Он более 10 лет прожил почти без иммунитета, не выходил из дома и не получал лекарства. Бабушка отвезла его к врачам, оплатила анализы и добилась, чтобы больного лечили.