Российская экономика готовится к сильному удару уже на этой неделе

Мировые цены на нефть могут упасть в ближайшие дни, прогнозируют экономисты Фото: media.gazprom-neft.ru

В ближайшие дни цены на нефть могут рухнуть, и это усугубит экономическую ситуацию в России. Такой прогноз в разговоре с «URA.RU» озвучил экономист Антон Шабанов. По его словам, такой сценарий напрямую связан с торговой войной между США и Китаем, которая сейчас вновь входит в острую фазу.

«Существуют неспокойные тенденции, вызванные торговой войной между Китаем и США. Американский рынок уже на это реагирует. Поэтому вполне возможно дальнейшее снижение цен на нефть, для нас это, конечно, плохо. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта энергоресурсов», — сказал Шабанов.

Он признал, что уже до конца текущей недели «мы можем увидеть движение нефти вниз». «Пока это не так критично, нам еще есть куда падать. Но сейчас переломный момент», — признал экономист. По его словам, когда нефть сильно падает в цене, «мы начинаем гораздо быстрее расходовать свои ресурсы, резервы». При этом у российского бюджета сегодня нет больших сверхдоходов, отметил экономист.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе о российской экономике пришли к выводу, что падение цен на нефть нанесло наибольший ущерб экономическому росту России с 2014 по 2018 год. Серьезный обвал на нефтяном рынке произошел в конце 2014 года. Тогда цены на нефть рухнули сразу на 33%, при этом меньше чем за год нефтяные котировки опустились с 115 до 40 долларов за баррель. В итоге произошедшее к резкой девальвации рубля. По этой причине в конце 2015 года доллар и евро стоили 73 и 80 рублей соответственно.