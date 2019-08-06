На Урале бдительная пенсионерка спасла соседа, умирающего от СПИДа

Удивительно. как он до сих пор выжил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В столице Урала пациент с диагнозом «ВИЧ-инфекция» более 10 лет прожил с почти нулевым иммунитетом. «Еще в 2008 у него было 28 иммунных клеток (норма — от 500 до 1000, прим. ред.), и уже тогда врачи ставили ему четвертую стадию болезни — СПИД, — рассказала „URA.RU“ руководитель фонда „Новая жизнь“ Вера Коваленко. — Удивительно, как он вообще выжил!».

Мужчина почти не выходил из дому. Он не получал лечения от ВИЧ, так как его документы когда-то сгорели в пожаре. Но недавно в его судьбу вмешалась 83-летняя соседка Надежда Ивановна (имя изменено — прим. ред.) — она заметила, что он потерял около 30 кг веса и у него выпали все зубы. Узнав от его матери, что у парня ВИЧ, пенсионерка повезла его в больницу. Без документов их не приняли, но зато дали контакты волонтеров. «Она звонит мне и плачет в трубку», — вспоминает координатор проекта «Мост» Дмитрий Темерханов.

Все вместе они отправились на прием к замглавврача центра СПИДа, который пошел навстречу: пациента в порядке исключения приняли без документов. «Он сдал анализы, на днях ему назначили первые лекарства, — рассказал волонтер. — Теперь будем восстанавливать документы».

«Меня поразила эта женщина, небезраличная к чужому горю, — замечает Вера. — Казалось бы: „Оно ей надо?“. Нет, она пошла с ним в больницу, даже оплатила какие-то анализы. И она совершенно не боится ВИЧ, говорит ему: „Все равно надо лечиться!“. Представляете, какая активная жизненная позиция в 83 года!». «К сожалению, подобных историй немало, и не всегда люди могут дойти до врачей, — говорит Дмитрий. — Наша задача — помочь им в этом».

Свердловская организация «Новая жизнь» реализует проект «Мост» на средства от фонда Элтона Джона и в рамках президентского гранта. Волонтеры оказывают помощь наркоманам (но не только), освобождающимся из колоний: их тестируют на ВИЧ и, при положительном результате, сопровождают в центр СПИДа. Также активистам приходится решать вопросы с документами, жильем и трудоустройством бывшим заключенных.