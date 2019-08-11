Путин испугался за здоровье детей, которые упали во время спектакля в Крыму

Президента России Владимира Путина обеспокоило здоровье юных артистов спектакля «Грифон», которые упали на сцене. После представления глава государства лично поинтересовался их самочувствием.
Двое юных актеров, игравших роли мальчика Вани и девочки Маши в спектакле об истории Херсонеса, в самом конце поскользнулись на сцене и не смогли выйти на финальный поклон. «Как твоя спина? Упал? Растянул спину?», — спросил Путин мальчика, который играл Ваню. «Чуть чуть болит», — признался юный артист. Путин приобнял его и заверил, что «все будет хорошо», пишет «Российская газета».
«Ребята так расстроились, было скользко: упали, не попали в финал. Такое расстройство, но у нас лучше бывает, когда не так скользко», — рассказала президенту генеральный продюсер спектакля Саида Медведева. У главы государства она попросила «сохранить команду актеров». Это поручение было передано руководству Крыма. Президент в свою очередь отметил, что спектакль ему понравился. «Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — заявил Путин.
10 августа президент России приехал на байк-шоу на гору Гасфорта под Севастополем на мотоцикле «Урал».