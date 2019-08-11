Путин испугался за здоровье детей, которые упали во время спектакля в Крыму

Перед спектаклем Путин прокатился на мотоцикле «Урал» по Крыму Фото: официальный сайт президента РФ

Президента России Владимира Путина обеспокоило здоровье юных артистов спектакля «Грифон», которые упали на сцене. После представления глава государства лично поинтересовался их самочувствием.

Двое юных актеров, игравших роли мальчика Вани и девочки Маши в спектакле об истории Херсонеса, в самом конце поскользнулись на сцене и не смогли выйти на финальный поклон. «Как твоя спина? Упал? Растянул спину?», — спросил Путин мальчика, который играл Ваню. «Чуть чуть болит», — признался юный артист. Путин приобнял его и заверил, что «все будет хорошо», пишет «Российская газета».

«Ребята так расстроились, было скользко: упали, не попали в финал. Такое расстройство, но у нас лучше бывает, когда не так скользко», — рассказала президенту генеральный продюсер спектакля Саида Медведева. У главы государства она попросила «сохранить команду актеров». Это поручение было передано руководству Крыма. Президент в свою очередь отметил, что спектакль ему понравился. «Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — заявил Путин.

10 августа президент России приехал на байк-шоу на гору Гасфорта под Севастополем на мотоцикле «Урал».