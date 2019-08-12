Ближайший мусорный бак находится в пяти километрах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Сухого Лога (Свердловская область), соучредитель компании «Кислород плюс» Наталья Полюхова обвинила в мошенничестве ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом мусора. Ее предприятие заполняет баллоны газом и наполняет кислородом воздушные шарики. На днях Наталья как индивидуальный предприниматель получила счет за вывоз мусора на 111 рублей.

«Сумма небольшая, но возмущает сам факт, что я должна платить за не оказанную услугу. Мусора у меня нет — оберточную бумагу и прочее сжигаю в печи. Мусор у меня никогда не вывозили, в радиусе пяти километров от меня нет ни одного мусорного бака, это легко проверить, — рассказала „URA.RU“ Наталья Полюхова. — Я шарики надуваю, а они из воздуха хотят на мне заработать».

Женщина обратилась в сухоложское отделение «Спецавтобазы», где ей объяснили, что с их стороны в одностороннем порядке заключен договор на ее обслуживание. ИНН и прочие данные предпринимателя они нашли в открытых источниках. Предприниматель обвинила ЕМУП в мошенничестве и написала заявление в полицию.

«Согласно закону, договор на оказание услуг по обращению с отходами является публичным. Если потребитель не направил региональному оператору документы на заключение договора, то он считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения его региональным оператором на своем официальном сайте», — объяснила «URA.RU» Евгения Тропина, пресс-секретарь ЕМУП «Спецавтобаза».

Полюхова уже подала заявление в полицию.

ЕМУП заключил договор с предпринимательницей в одностороннем порядке, не уведомив ее Фото: Наталья Полюхова

Фото: Наталья Полюхова

Фото: Наталья Полюхова