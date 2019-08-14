В Екатеринбурге на улице Бабушкина, 45 в микрорайоне Эльмаш из-за коммунальной аварии забил гейзер кипятка.
«Утром 14 августа прорвало трубу около дома по ул. Бабушкина 45. Огромный поток воды раскидал мелкие камни и грязь на уровень 3 этажа дома. Две стоящие рядом машины залило кипятком и разбило стекла. Всего пострадало 3 автомобиля, больше всего досталось белому внедорожнику, камни пробили люк и вся вода залила салон», — сообщает агентство «Ночные новости». Отмечается, что фонтан воды также разбил окна в жилом доме.
Видео инцидента опубликовано в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, коммунальные службы достаточно оперативно перекрыли подачу воды по данному участку.
В Екатеринбурге сейчас активно проводятся проводятся опрессовки — испытания теплотрассы. Не исключено, что произошедший на Эльмаше инцидент связан именно с проводящимися работами. В этом сезоне это уже третий коммунальный «фонтан», который произошел в Екатеринбурге. К примеру, днем 18 июля прорвало теплотрассу на перекрестке улиц Блюхера и Раевского, вода и камни повредили несколько автомобилей. На этой неделе «фонтан» высотой с пятиэтажный дом забил на улице Куйбышева, 108.