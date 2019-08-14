Леди Гагу захотели защитить от поклонников супермодели Ирины Шейк Фото: страница Леди Гага в Instagram, @ladygaga

Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков отправил подарок американской певице Леди Гаге. По его словам, звезда должна знать, что в России у нее есть не только недоброжелатели, но и поклонники.

«Флешмоб „кинь камень за Ирину Шейк“, на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее», — рассказал он РИА «Новости». В связи с этим Дьяков отправил певице по почте серьги с уральскими камнями собственного изготовления. По словам мастера, серьги изготовлены из таких материалов, как древесина пало санто, полудрагоценный минерал и смола. Кроме того, отметил он, изделие содержит жадеит — уральский речной камень, который считается защитником от негатива окружающих людей.

В конце июля россияне оставили больше миллиона комментариев на странице певицы Леди Гаги в Instagram. Пользователям соцсети удалось установить рекорд всего за неделю. Изначально в соцсети появлялись гневные комментарии в адрес артистки. Поводом для этого стало, что пользователи обвинили певицу в причастности к расставанию топ-модели, уроженки Челябинской области Ирины Шейк с актером Бредли Купером.

Позже лента превратилась в «гагачат», как его назвали пользователи — люди стали делиться новостями, спрашивать совета, рекламировать товары. Такой ажиотаж вокруг публикации певицы шокировал зарубежные медиа. О «русских троллях» писали в Америке, Австралии и Англии. Сама Леди Гага на травлю никак не отреагировала.