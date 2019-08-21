В Прикамье мэр не глядя подписал документ, против которого выступал губернатор

Мэр Чайковского поддержал законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов, но не знал об этом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Чайковского (Пермский край) Юрий Востриков, сам того не зная, поддержал законопроект группы депутатов о прямых выборах глав муниципалитетов, против которого ранее выступал губернатор Прикамья Максим Решетников. Соответствующий документ глава города подписал, не вчитываясь в его содержание, признался он «URA.RU».

«На самом деле я не помню, какой проект я поддержал и когда. Сейчас я разберусь, я пока не в курсе. Я подписываю сотни бумаг и не знаю, что я там подписывал, когда, какой проект», — сообщил Востриков, отвечая на вопрос агентства о причинах поддержки законопроекта. Мэр Чайковского обещал разобраться в ситуации, но на повторный звонок корреспондента через 30 минут не ответил, сославшись на занятость.

В конце июля законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов в краевой парламент внесли руководители фракций ЛДПР Олег Постников, «Справедливой России» Дарья Эйсфельд и КПРФ Владимир Корсун с просьбой рассмотреть его в первом чтении в сентябре.

На 21 августа из органов местного самоуправления поступило 22 отзыва на проект: 19 отрицательных и три положительных (от главы Чайковского городского округа и глав Неволинского и Калининского сельских поселений). Губернатор Решетников 20 августа также направил документ, где заявил о том, что не поддерживает данный законопроект.

Мэр Чайковского Юрий Востриков поддержал законопроект о прямых выборах глав Скрин: Ритис Бараускас