20 августа 2019
19 августа 2019

В Прикамье мэр не глядя подписал документ, против которого выступал губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, востриков юрий
Мэр Чайковского поддержал законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов, но не знал об этомФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Чайковского (Пермский край) Юрий Востриков, сам того не зная, поддержал законопроект группы депутатов о прямых выборах глав муниципалитетов, против которого ранее выступал губернатор Прикамья Максим Решетников. Соответствующий документ глава города подписал, не вчитываясь в его содержание, признался он «URA.RU».

«На самом деле я не помню, какой проект я поддержал и когда. Сейчас я разберусь, я пока не в курсе. Я подписываю сотни бумаг и не знаю, что я там подписывал, когда, какой проект», — сообщил Востриков, отвечая на вопрос агентства о причинах поддержки законопроекта. Мэр Чайковского обещал разобраться в ситуации, но на повторный звонок корреспондента через 30 минут не ответил, сославшись на занятость.

В конце июля законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов в краевой парламент внесли руководители фракций ЛДПР Олег Постников, «Справедливой России» Дарья Эйсфельд и КПРФ Владимир Корсун с просьбой рассмотреть его в первом чтении в сентябре.

На 21 августа из органов местного самоуправления поступило 22 отзыва на проект: 19 отрицательных и три положительных (от главы Чайковского городского округа и глав Неволинского и Калининского сельских поселений). Губернатор Решетников 20 августа также направил документ, где заявил о том, что не поддерживает данный законопроект.

Мэр Чайковского Юрий Востриков поддержал законопроект о прямых выборах глав
Скрин: Ритис Бараускас
Губернатор Пермского края Максим Решетников не поддержал законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов
Скрин: Ритис Бараускас

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