21 августа 2019

Чиновничий автомобиль снова попал в ДТП в Екатеринбурге. «URA.RU» выяснило владельца

© Служба новостей «URA.RU»
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С чиновничьего автомобиля тут же сняли номераФото: страница на Facebook Максима Путинцева

Служебный автомобиль екатеринбургских чиновников попал в ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова. Toyota Camry и Mitsubishi Outlander, по свидетельству очевидцев, столкнулись и вылетели на тротуар прямо перед штабом Центрального военного округа.

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Госномер с автомобиля Camry был снят водителем сразу после попадания в ДТП и не зафиксирован очевидцами. Тем не менее, чиновники свердловского правительства проверили информацию и выяснили, что это «машина городских чиновников» (вариант: автомобиль принадлежит одному из подразделений мэрии, возможно, райадминистрации). «Это дежурка, ни за кем не закреплена», — уточнил источник в горадминистрации.

Официально в администрации Екатеринбурга принадлежность автомобиля гаражу администрации Екатеринбурга опровергли. «Машины администрации Екатеринбурга сегодня утром в ДТП не попадали», — заверила «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Если же информация подтвердится, то это будет уже вторым ДТП с участием автомобиля горадминистрации. В начале августа на перекрестке улиц Малышева и Горького в служебную Toyota Camry Александра Высокинского врезался грузовик Scania. Главы Екатеринбурга в момент ДТП в машине не было.

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