Новый этап всероссийского эксперимента затронет сорок тысяч прикамцев

Парламент Прикамья рассмотрит вопрос преобразования территорий Барды и Кишерти в 2019 году Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Процесс преобразования территорий в муниципальные округа запустили в двух районах Пермского края. Постановления о назначении публичных слушаний опубликованы на сайтах Бардымского (население — 25 тысяч человек) и Кишертского (14,5 тысячи человек) районов. Так пермские власти проводят на территории региона всероссийский эксперимент по переходу к одноуровневой системе управления.

«Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования [сельских поселений] путем их объединения в Бардымский муниципальный округ Пермского края на 29.08.2019 года, начало в 16:00», — сказано в решении районного земского собрания. Такие же публичные слушания пройдут отдельно в сельских поселениях муниципалитета.

Аналогичное решение принято и в Кишертском муниципальном районе. Например, жители Андреевского сельского поселения смогут высказаться «за» или «против» преобразования в Кишертский муниципальный округ 19 сентября в 09:30 часов.

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, говорит, что процедура преобразования в данных территориях должна завершиться до конца года. «Проект закона будет внесен на ноябрьское или декабрьское пленарное заседание краевого парламента, а выборы в новых территориях пройдут уже в марте 2020 года», — пояснил инсайдер.

Преобразование в городские и муниципальные округа уже прошло в большинстве районов края, в том числе в территориях Коми-округа.